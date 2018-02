Cubs announce their 2018 broadcast schedule, including 45 games on WGN

CHICAGO – Fans have a chance to see the team on the North Side make some history in 2018 – and they don’t even have to go to the World Series to do it.

Having qualified for the postseason the last three years, the Cubs will attempt to make the playoffs for a fourth consecutive season for the first time in franchise history. While the roster is still not set for the upcoming season, at least the places you can see them are.

On Tuesday, the team announced their broadcast schedule for the 2018 campaign which includes 45 games on WGN-TV, who will broadcast Cubs games for the 71st consecutive season. 84 games will be shown on NBC Sports Chicago with 25 coming on WLS-TV.

WGN will carry the team’s season opener on Thursday, March 29th against the Marlins in Miami at 11:40 AM and then televise the following game against the Marlins at 6:10 PM. The network will also handle the Cubs broadcast for one of the six Crosstown Classic games against the White Sox on Sunday, May 13th at Wrigley Field.

See the entire 2018 Cubs broadcast schedule below.

Day Date Opp. First Pitch Station

Thur 3/29 @ Miami 11:40 AM WGN

Fri 3/30 @ Miami 6:10 PM WGN

Sat 3/31 @ Miami 6:10 PM NBCSCH

Sun 4/1 @ Miami 12:10 PM NBCSCH+

Mon 4/2 @ Cincinnati 3:10 PM NBCSCH

Tue 4/3 @ Cincinnati 5:40 PM WGN

Wed 4/4 OFF DAY

Thur 4/5 @ Milwaukee 7:10 PM NBCSCH

Fri 4/6 @ Milwaukee 7:10 PM NBCSCH+

Sat 4/7 @ Milwaukee 3:05 PM ABC7

Sun 4/8 @ Milwaukee 1:10 PM WGN

Mon 4/9 vs. Pittsburgh 1:20 PM ABC7

Tue 4/10 OFF DAY

Wed 4/11 vs. Pittsburgh 7:05 PM WGN

Thur 4/12 vs. Pittsburgh 1:20 PM NBCSCH

Fri 4/13 vs. Atlanta 1:20 PM NBCSCH

Sat 4/14 vs. Atlanta 1:20 PM NBCSCH

Sun 4/15 vs. Atlanta 1:20 PM WGN

Mon 4/16 vs. St. Louis 6:05 PM WGN

Tue 4/17 vs. St. Louis 7:05 PM NBCSCH

Wed 4/18 vs. St. Louis 1:20 PM ABC7

Thur 4/19 OFF DAY

Fri 4/20 @ Colorado 7:40 PM WGN

Sat 4/21 @ Colorado 7:10 PM NBCSCH

Sun 4/22 @ Colorado 2:10 PM NBCSCH

Mon 4/23 OFF DAY

Tue 4/24 @ Cleveland 5:10 PM WGN

Wed 4/25 @ Cleveland 6:10 PM NBCSCH

Thur 4/26 vs. Milwaukee 7:05 PM NBCSCH+

Fri 4/27 vs. Milwaukee 1:20 PM NBCSCH

Sat 4/28 vs. Milwaukee 1:20 PM ABC7

Sun 4/29 vs. Milwaukee 1:20 PM NBCSCH

Mon 4/30 vs. Colorado 6:05 PM NBCSCH

Tue 5/1 vs. Colorado 7:05 PM WGN

Wed 5/2 vs. Colorado 1:20 PM NBCSCH

Thur 5/3 OFF DAY

Fri 5/4 @ St. Louis 7:15 PM NBCSCH

Sat 5/5 @ St. Louis 1:15 PM ABC7

Sun 5/6 @ St. Louis 7:05 PM ESPN

Mon 5/7 vs. Miami 7:05 PM NBCSCH

Tue 5/8 vs. Miami 7:05 PM NBCSCH

Wed 5/9 vs. Miami 1:20 PM WGN

Thur 5/10 OFF DAY

Fri 5/11 vs. White Sox 1:20 PM NBCSCH

Sat 5/12 vs. White Sox 1:20 PM ABC7

Sun 5/13 vs. White Sox 1:20 PM WGN

Mon 5/14 OFF DAY

Tue 5/15 @ Atlanta 6:35 PM NBCSCH+

Wed 5/16 @ Atlanta 6:35 PM WGN

Thur 5/17 @ Atlanta 6:35 PM WGN

Fri 5/18 @ Cincinnati 6:10 PM NBCSCH

Sat 5/19 @ Cincinnati 6:10 PM WGN

Sun 5/20 @ Cincinnati 12:10 PM ABC7

Mon 5/21 OFF DAY

Tue 5/22 vs. Cleveland 6:05 PM WGN

Wed 5/23 vs. Cleveland 7:05 PM NBCSCH

Thur 5/24 OFF DAY

Fri 5/25 vs. SF Giants 1:20 PM ABC7

Sat 5/26 vs. SF Giants 6:15 PM FOX

Sun 5/27 vs. SF Giants 7:05 PM ESPN

Mon 5/28 @ Pittsburgh 12:35 PM ABC7

Tue 5/29 @ Pittsburgh 6:05 PM WGN

Wed 5/30 @ Pittsburgh 6:05 PM NBCSCH

Thur 5/31 @ NY Mets 6:10 PM NBCSCH

Fri 6/1 @ NY Mets 6:10 PM NBCSCH+

Sat 6/2 @ NY Mets 6:15 PM FOX

Sun 6/3 @ NY Mets 12:10 PM ABC7

Mon 6/4 OFF DAY

Tue 6/5 vs. Philadelphia 7:05 PM WGN

Wed 6/6 vs. Philadelphia 7:05 PM NBCSCH+

Thur 6/7 vs. Philadelphia 1:20 PM NBCSCH

Fri 6/8 vs. Pittsburgh 1:20 PM NBCSCH

Sat 6/9 vs. Pittsburgh 1:20 PM ABC7

Sun 6/10 vs. Pittsburgh 1:20 PM WGN

Mon 6/11 @ Milwaukee 7:10 PM NBCSCH+

Tue 6/12 @ Milwaukee 7:10 PM NBCSCH

Wed 6/13 @ Milwaukee 1:10 PM WGN

Thur 6/14 OFF DAY

Fri 6/15 @ St. Louis 7:15 PM ABC7

Sat 6/16 @ St. Louis 7:15 PM FOX

Sun 6/17 @ St. Louis 1:15 PM NBCSCH

Mon 6/18 vs. LA Dodgers 7:05 PM NBCSCH

Tue 6/19 vs. LA Dodgers 7:05 PM ABC7

Wed 6/20 vs. LA Dodgers 1:20 PM WGN

Thur 6/21 @ Cincinnati 6:10 PM NBCSCH

Fri 6/22 @ Cincinnati 6:10 PM WGN

Sat 6/23 @ Cincinnati 3:10 PM ABC7

Sun 6/24 @ Cincinnati 12:10 PM NBCSCH

Mon 6/25 @ LA Dodgers 9:10 PM NBCSCH

Tue 6/26 @ LA Dodgers 9:10 PM WGN

Wed 6/27 @ LA Dodgers 9:10 PM NBCSCH+

Thur 6/28 @ LA Dodgers 2:10 PM NBCSCH

Fri 6/29 vs. Minnesota 4:05 PM NBCSCH

Sat 6/30 vs. Minnesota 1:20 PM ABC7

Sun 7/1 vs. Minnesota 1:20 PM WGN

Mon 7/2 OFF DAY

Tue 7/3 vs. Detroit 1:20 PM NBCSCH

Wed 7/4 vs. Detroit 1:20 PM WGN

Thur 7/5 OFF DAY

Fri 7/6 vs. Cincinnati 1:20 PM NBCSCH

Sat 7/7 vs. Cincinnati 1:20 PM NBCSCH

Sun 7/8 vs. Cincinnati 1:20 PM WGN

Mon 7/9 @ SF Giants 9:15 PM NBCSCH

Tues 7/10 @ SF Giants 9:15 PM ABC7

Wed 7/11 @ SF Giants 2:45 PM NBCSCH

Thur 7/12 OFF DAY

Fri 7/13 @ San Diego 9:10 PM NBCSCH

Sat 7/14 @ San Diego 9:10 PM ABC7

Sun 7/15 @ San Diego 3:10 PM WGN

7/16-18 ALL-STAR BREAK (Washington D.C.)

Thur 7/19 vs. St. Louis 6:05 PM ESPN

Fri 7/20 vs. St. Louis 1:20 PM NBCSCH

Sat 7/21 vs. St. Louis 6:15 PM FOX

Sun 7/22 vs. St. Louis 1:20 PM ABC7

Mon 7/23 vs. Arizona 7:05 PM NBCSCH

Tue 7/24 vs. Arizona 7:05 PM WGN

Wed 7/25 vs. Arizona 1:20 PM NBCSCH

Thur 7/26 vs. Arizona 1:20 PM NBCSCH

Fri 7/27 @ St. Louis 7:15 PM NBCSCH

Sat 7/28 @ St. Louis 3:05 PM NBCSCH

Sun 7/29 @ St. Louis 7:05 PM ESPN

Mon 7/30 OFF DAY

Tue 7/31 @ Pittsburgh 6:05 PM NBCSCH

Wed 8/1 @ Pittsburgh 6:05 PM WGN

Thur 8/2 vs. San Diego 7:05 PM NBCSCH

Fri 8/3 vs. San Diego 1:20 PM NBCSCH

Sat 8/4 vs. San Diego 1:20 PM NBCSCH

Sun 8/5 vs. San Diego 1:20 PM WGN

Mon 8/6 @ Kansas City 7:15 PM NBCSCH+

Tue 8/7 @ Kansas City 7:15 PM NBCSCH

Wed 8/8 @ Kansas City 7:15 PM WGN

Thur 8/9 OFF DAY

Fri 8/10 vs. Washington 1:20 PM NBCSCH

Sat 8/11 vs. Washington 3:05 PM ABC7

Sun 8/12 vs. Washington TBD NBCSCH or ESPN

Mon 8/13 OFF DAY

Tue 8/14 vs. Milwaukee 1:20 PM NBCSCH

Wed 8/15 vs. Milwaukee 1:20 PM WGN

Thur 8/16 @ Pittsburgh 6:05 PM NBCSCH

Fri 8/17 @ Pittsburgh 6:05 PM NBCSCH

Sat 8/18 @ Pittsburgh 6:05 PM WGN

Sun 8/19 @ Pittsburgh 12:35 PM ABC7

Mon 8/20 OFF DAY

Tue 8/21 @ Detroit 6:10 PM NBCSCH

Wed 8/22 @ Detroit 6:10 PM WGN

Thur 8/23 vs. Cincinnati 7:05 PM NBCSCH

Fri 8/24 vs. Cincinnati 1:20 PM NBCSCH

Sat 8/25 vs. Cincinnati 1:20 PM ABC7

Sun 8/26 vs. Cincinnati 1:20 PM WGN

Mon 8/27 vs. NY Mets 7:05 PM NBCSCH

Tue 8/28 vs. NY Mets 7:05 PM WGN

Wed 8/29 vs. NY Mets 1:20 PM NBCSCH

Thur 8/30 OFF DAY

Fri 8/31 @ Philadelphia 6:05 PM NBCSCH+

Sat 9/1 @ Philadelphia 6:05 PM NBCSCH

Sun 9/2 @ Philadelphia 12:35 PM WGN

Mon 9/3 @ Milwaukee 1:10 PM WGN

Tue 9/4 @ Milwaukee 7:10 PM NBCSCH

Wed 9/5 @ Milwaukee 7:10 PM WGN

Thur 9/6 @ Washington 6:05 PM NBCSCH

Fri 9/7 @ Washington 6:05 PM NBCSCH

Sat 9/8 @ Washington 6:05 PM WGN

Sun 9/9 @ Washington 12:35 PM NBCSCH

Mon 9/10 vs. Milwaukee 7:05 PM NBCSCH

Tue 9/11 vs. Milwaukee 7:05 PM WGN

Wed 9/12 vs. Milwaukee 7:05 PM ABC7

Thur 9/13 OFF DAY

Fri 9/14 vs. Cincinnati 1:20 PM WGN

Sat 9/15 vs. Cincinnati 3:05 PM NBCSCH

Sun 9/16 vs. Cincinnati 1:20 PM ABC7

Mon 9/17 @ Arizona 8:40 PM WGN

Tue 9/18 @ Arizona 8:40 PM WGN

Wed 9/19 @ Arizona 8:40 PM NBCSCH

Thur 9/20 OFF DAY

Fri 9/21 @ White Sox 3:10 PM NBCSCH

Sat 9/22 @ White Sox 6:10 PM NBCSCH

Sun 9/23 @ White Sox 1:10 PM ABC7

Mon 9/24 vs. Pittsburgh 7:05 PM NBCSCH

Tues 9/25 vs. Pittsburgh 7:05 PM WGN

Wed 9/26 vs. Pittsburgh 7:05 PM NBCSCH

Thur 9/27 vs. Pittsburgh 7:05 PM NBCSCH

Fri 9/28 vs. St. Louis 1:20 PM ABC7

Sat 9/29 vs. St. Louis TBD NBCSCH or FOX

Sun 9/30 vs. St. Louis 2:20 PM NBCSCH